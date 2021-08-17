Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 25–28 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 25 по 28 августа в столице пройдут матчи Кубка мэра Москвы по хоккею, сообщает пресс-служба департамента спорта.

В них примут участие шесть команд – московские ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Витязь" из Подмосковья, "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) и "Амур" (Хабаровск).

В этом году турнир пройдет по новой системе. Всего сыграют девять матчей. Пройдут они на арене "Мегаспорт" на Ходынском поле.

Турнир проводится в Москве c 2008 года. Он уже приобрел статус одного из самых престижных предсезонных турниров среди команд столицы и клубов из других городов и стран, играющих в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4.