Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 25–28 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
С 25 по 28 августа в столице пройдут матчи Кубка мэра Москвы по хоккею, сообщает пресс-служба департамента спорта.
В них примут участие шесть команд – московские ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Витязь" из Подмосковья, "Куньлунь Ред Стар" (Пекин) и "Амур" (Хабаровск).
В этом году турнир пройдет по новой системе. Всего сыграют девять матчей. Пройдут они на арене "Мегаспорт" на Ходынском поле.
Турнир проводится в Москве c 2008 года. Он уже приобрел статус одного из самых престижных предсезонных турниров среди команд столицы и клубов из других городов и стран, играющих в Континентальной хоккейной лиге.
Ранее нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4.
Овечкин сломал клюшку после поражения своей команды
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