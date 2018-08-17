Глава ФФККР назвал аннулирование рекордов в фигурном катании логичным шагом

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать все мировые рекорды в фигурном катании объяснил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Поступок ISU он назвал " довольно логичным", так как при новой системе оценок сумма баллов изменится. "И потом рекорды никто не отменял − они просто переведены в разряд "исторических". Они должны сохраниться", − подчеркнул Горшков в беседе с RT.
Президент ФФККР также не исключил, что конгресс ISU просто забыл о рекордах, принимая решение о новой шкале оценок. "Нашим фигуристам остается только устанавливать новые", − подытожил Горшков.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании в связи с введением новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution). Все рекорды,установленные до сезона-2018/19, отныне перевели в разряд "исторических". К ним относятся, например, рекорды Евгении Медведевой на командном чемпионате мира 2017 года и Алины Загитовой на Олимпиаде-2018.
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