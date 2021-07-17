Аршавин высказался об игре Дзюбы на Евро-2020

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Экс-футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал выступление нападающего сборной России Артема Дзюбы на чемпионате Европы. Об этом пишет "Чемпионат".
"Ему (Дзюбе. – Прим. ред.) было сложно, потому что, во-первых, все мячи приходили к нему верхом", – сказал Аршавин.
Экс-игрок также заявил, что Дзюбе на играх Евро-2020 не хватило мобильности.
"В остальном он свою функцию исполнял", – подчеркнул Аршавин.
На чемпионате Европы Дзюба принял участие в трех матчах группового этапа. Футболист забил единственный гол с пенальти в ворота сборной Дании.
Ранее жители России включили Дзюбу в тройку лучших игроков Евро-2020. В список лидеров также попали нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Чемпионат Европы по футболу состоялся с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Победителем турнира стала сборная Италии, которая в финальном матче оказалась сильнее Англии.
В свою очередь, сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.
Итальянские футболисты стали чемпионами Европы
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