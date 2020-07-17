В России введут налоговый вычет за занятия спортом

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Министр спорта РФ Олег Матицын объявил, что в законодательство планируется включить возможность оформления налогового вычета за занятия спортом. Об этом сообщает портал "Будущее России. Национальные проекты".

"Мы разработали проект поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг", – заявил глава ведомства.

По словам Матицына, налоговое послабление может стать дополнительным стимулом для тех, кто уже занимается спортом или пока не решился.

Законопроект разрабатывается совместными усилиями министерства спорта и министерства финансов с подачи президента России Владимира Путина.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.

