Скончался советский баскетбольный тренер Владимир Обухов

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Советский баскетбольный тренер Владимир Обухов скончался на 85-м году жизни. В Российской федерации баскетбола выразили соболезнования родным и близким специалиста, сообщает "Мир 24".

Владимир Обухов – заслуженный тренер СССР и РФ. Проработал со сборными СССР более двадцати лет. В 1985 году под его руководством команда выиграла чемпионат Европы и Всемирную Универсиаду, а год спустя стала второй на чемпионате мира.

Юниорские сборные СССР пять раз становились чемпионами Европы (1970, 1978, 1980, 1982, 1984), вице-чемпионом мира-1983, а команда кадетов побеждала на первенстве Европы-1973.

В 1985 году Обухов был признан лучшим мужским баскетбольным тренером Европы.