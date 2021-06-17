Сборная Бельгии по футболу обыграла Данию в чемпионате Европы

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Сборная команда Бельгии по футболу обыграла спортсменов из Дании со счетом 2:1. Победа обеспечила лидерам турнира участие в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы В состоялась в Копенгагене. В команде бельгийцев голы забили Торган Азар и Кевин де Брейне, датчан – Юссуф Поульсен. Уточняется, что матч посетили 23 395 зрителей.

Ранее сборная команда Украины обыграла футболистов из Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1.

В украинской команде голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. В команде проигравших выделился Эзган Алиоски.

