Мадридский "Реал" сообщил об уходе Серхио Рамоса

Фото: AP/Bernat Armangue
Испанский защитник Серхио Рамос покинет мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом информирует сайт команды.
Известно, что прощальная пресс-конференция игрока пройдет 17 июня. На ней будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес.
Уточняется, что контракт 35-летнего Рамоса с командой перестанет действовать 30 июня 2021 года.
В прошедшем сезоне защитник провел 21 матч, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. На протяжении последних лет игрок являлся капитаном команды. Всего защитник провел за испанский клуб 469 игр.
В составе "Реала" футболист становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.
Ранее Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Как уточнялось в заявлении пресс-службы команды, стороны обоюдно приняли решение прекратить сотрудничество.
Сообщалось также, что исполнять обязанности наставника ЦСКА будет Алексей Березуцкий.
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