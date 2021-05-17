Церемония вручения премии "Серебряная лань" состоялась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Олимпийском комитете России прошла церемония вручения спортсменам премии "Серебряная лань". Об этом сообщает РИА Новости.

Победителей объявили еще в декабре 2020 года, а 17 мая 2021-го им вручили награды.

В десятку лучших спортсменов года попали Анастасия Войнова (велоспорт), Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Даниил Медведев и Андрей Рублев (теннис), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Алена Косторная (фигурное катание), а также Константин Курохтин (керлинг).

Лучшим тренером признали Александра Кузнецова (велоспорт), а лучшей командой – сборную России по шахматам, которая победила в онлайн-олимпиаде 2020 года.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Это была первая за последние восемь лет золотая медаль России в этом виде спорта.

