Церемония вручения премии "Серебряная лань" состоялась в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Олимпийском комитете России прошла церемония вручения спортсменам премии "Серебряная лань". Об этом сообщает РИА Новости.
Победителей объявили еще в декабре 2020 года, а 17 мая 2021-го им вручили награды.
В десятку лучших спортсменов года попали Анастасия Войнова (велоспорт), Екатерина Катникова и Роман Репилов (санный спорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Даниил Медведев и Андрей Рублев (теннис), Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Алена Косторная (фигурное катание), а также Константин Курохтин (керлинг).
Лучшим тренером признали Александра Кузнецова (велоспорт), а лучшей командой – сборную России по шахматам, которая победила в онлайн-олимпиаде 2020 года.
Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Это была первая за последние восемь лет золотая медаль России в этом виде спорта.
Россияне стали чемпионами мира в парном фигурном катании
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