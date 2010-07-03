"Аякс" победил "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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"Аякс" смог обыграть "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Игра в Турине завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победившей команды отличились Донни ван де Бек и Матейс де Лигт. У соперников гол забил Криштиану Роналду.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1. По сумме двух матчей (3:1) в полуфинал вышел "Аякс". Команда сыграет с победителем пары "Тоттенхэм Хотспур" – "Манчестер Сити".