Прощание с хоккеистом Файзутдиновым пройдет на ледовой арене Челябинска 18 марта

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Церемония прощания с капитаном молодежной команды ХК "Динамо" Тимуром Файзутдиновым пройдет 18 марта в Челябинске. Об этом сообщает "Газета.ру".

Церемония состоится на ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова в 12:00 по местному времени.

12 марта во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ произошел несчастный случай, в ходе которого Файзутдинову в голову попала шайба. Удар пришелся на сонную артерию. Хоккеиста в критическом состоянии доставили в реанимацию, где врачи три дня боролись за его жизнь, однако спасти 19-летнего игрока не удалось.

По факту смерти хоккеиста была организована доследственная проверка. Сотрудники управления проводят следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.