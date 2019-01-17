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16:52

Две ледовые арены появятся в Подмосковье до конца года

спорт строительство

16:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две ледовые арены введут в эксплуатацию в Наро-Фоминском городском округе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Современные спортивные объекты строятся в рамках госпрограммы "Спорт Подмосковья". В их числе – арена с искусственным льдом МАУС "Спорткомбинат "Строитель" в поселке Селятино и Ледовый дворец на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске.

Сейчас обе арены готовы примерно на 96%. Они откроются уже в этом году, рассказали в пресс-службе. Как уточнил глава министерства Руслан Тагиев, строительные работы финансируют из областного и муниципального бюджетов.

Общая площадь здание ледовой арены в Селятине, как и Ледового дворца в Наро-Фоминске, – более шести тысяч квадратных метров. Помимо самой арены, там оборудуют трибуны на 120 мест, гардеробную и камеры для хранения, а также мастерскую для точки коньков, комнаты отдыха, раздевалки с душевыми, тренерские, медкабинет и буфет. Обе арены будут доступны для маломобильных граждан. Кроме того, для посетителей оборудуют наземные автостоянки.

В конце 2018 года на севере Москвы ввели в эксплуатацию трехэтажный дворец спорта с ледовой ареной. Новый спорткомплекс площадью более 7,2 тысячи квадратных метров расположился на улице Яблочкова.

спорт строительство

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