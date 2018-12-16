Российский лыжник Евгений Белов выиграл гонку на этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российский лыжник Евгений Белов победил в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Белов преодолел дистанцию за 35 минут 52,5 секунды, передает РИА Новости. Второе место занял француз Морис Манифика, отставший от победителя всего на 0,9 секунды. Третьим пришел к финишу норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Еще один российский лыжник Денис Спицов занял четвертое место.

В конце ноября российский лыжник Александр Большунов занял первое место в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Финляндии.