Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 100-летию футбольного клуба "Спартак"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летнего юбилея футбольного клуба "Спартак" и выходу документального фильма "Они сочинили "Спартак".

О программе мероприятий и кинопоказах будут рассказывать:



генеральный директор киновидеостудии "Юность" Илья Качалов;

директор компании "Свой почерк" Альфия Чеботарева;

обладатель приза "Лучший вратарь мира", ветеран ФК "Спартак" Ринат Дасаев;

многолетний пресс-аташе ФК "Спартак" Леонид Трахтенберг;

режиссер документального фильма "Они сочинили "Спартак" Татьяна Малова.

Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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