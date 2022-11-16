13:41События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную 100-летию футбольного клуба "Спартак"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летнего юбилея футбольного клуба "Спартак" и выходу документального фильма "Они сочинили "Спартак".
О программе мероприятий и кинопоказах будут рассказывать:
- генеральный директор киновидеостудии "Юность" Илья Качалов;
- директор компании "Свой почерк" Альфия Чеботарева;
- обладатель приза "Лучший вратарь мира", ветеран ФК "Спартак" Ринат Дасаев;
- многолетний пресс-аташе ФК "Спартак" Леонид Трахтенберг;
- режиссер документального фильма "Они сочинили "Спартак" Татьяна Малова.
Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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