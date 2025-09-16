Психолог Дозе: в соцсетях не должны оправдывать поведение Медведева на US Open

Фото: ТАСС/AP/Adam Hunger

Общественное мнение в соцсетях не должно оправдывать поведение теннисиста Даниила Медведева на US Open. Об этом заявила спортивный психолог Франциска Дозе, сообщает МК со ссылкой на Puntodebreak.

Психолог сотрудничала со спортсменом в течение четырех лет.

По ее словам, сейчас все подвержены деструктивному влиянию соцсетей с анонимностью и вседозволенностью. В результате пользователи позволяют себе суждения о Медведеве, при этом практически ничего о нем не зная.

Как подчеркнула Дозе, она не пытается защищать теннисиста, а призывает к большей осторожности в публичных высказываниях.

Ранее Медведев был оштрафован на 42,5 тысячи долларов за поведение на матче US Open. Спортсмен играл против француза Бенжамена Бонзи и устроил скандал из-за выбежавшего на поле фотографа.

В итоге россиянин проиграл матч и выбыл из чемпионата. Медведев не смог сдержать эмоций и начал бить ракеткой о корт, из-за чего та сломалась.

До этого Медведев сломал ракетку на стартовом матче Australian Open. Повреждения получила и сетка.

