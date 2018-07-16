Госдума рассмотрит вопрос поощрения российской сборной по итогам ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев по поручению Совета Госдумы подготовит предложения российской сборной по футболу. Об этом рассказал первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.
По его словам, на заседании обсудили итоги мундиаля, отметив успех сборной России, передает Агентство "Москва". Фракции договорились, Лебедев как член Российского футбольного союза должен будет подготовить предложения по поощрению сборной России, ее тренера и организаторов мероприятия.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Его приняли 12 стадионов в 11 городах страны, в том числе в Москве. Финальный матч состоялся на стадионе "Лужники", сборная Франции обыграла хорватскую команду и стала чемпионом мира во второй раз. Россияне на турнире пробились в четвертьфинал и уступили серебряным призерам.
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