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Спорт

13:37

Дюков рассказал о дальнейшей работе Черчесова в сборной России

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым было составлено трудовое соглашение с прицелом на отборочный цикл чемпионата мира 2022 года.

Он также добавил, что от игры российской сборной с Бельгией испытал некоторое разочарование.

"Это не самая сильная Бельгия за последние годы – они без Кевина де Брейне и без Эдена Азара играли, который только набирает форму", – отметил он.

12 июня сборная России в первом матче группового этапа чемпионата уступила команде Бельгии. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0.

До этого на стадионе в Копенгагене сборная Дании уступила с минимальным счетом команде Финляндии.

Сборные России и Финляндии сыграют в матче Евро-2020 на стадионе в Петербурге 16 июня

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