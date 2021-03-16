Решение по замене гимна РФ на ЧМ по хоккею будет озвучено 17 марта – глава IIHF

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17 марта Международная федерация хоккея (IIHF) должна озвучить решение относительно музыкального сопровождения, которое заменит гимн РФ на играх российской сборной на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщил глава федерации Рене Фазель.

Ранее СМИ сообщали, что на чемпионате мира в Латвии для сборной России планируется исполнять гимн IIHF. Российский флаг же заменят логотипом Олимпийского комитета России (ОКР).

Фазель заявил, что обсуждения с Федерацией хоккея России продолжаются.

"Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сегодня был здесь, мы обсуждали, но финальное решение еще не принято. Нам нужно следовать решению WADA и рекомендациям, которые есть от CAS. Сегодня вечером обсуждения с российской стороной продолжатся, и, думаю, завтра IIHF опубликует финальный релиз по этой теме", – заключил руководитель IIHF.

Ранее звучали предложения использовать вместо гимна "Катюшу", однако глава IIHF не счел подобное возможным.