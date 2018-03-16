CAS опубликует мотивировочную часть решений по спортсменам РФ в марте – СМИ

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует мотивировочную часть решений по апелляциям 39 российских спортсменов до 25 марта, сообщает портал Inside the Games.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Это было связано с работой комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые перепроверяли допинг-пробы участников Олимпиады 2014 года и изучали обвинения Ричарда Макларена в наличии государственной поддержки допинга.

Апелляции в CAS подали 42 атлета. Дела трех биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой еще не рассматривались.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 спортсменов: бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Екатерины Смоленцевой и Анны Щукиной. А их результаты на Играх 2014 года должны восстановить, поскольку выяснилось, что антидопинговых правил они не нарушали.

Апелляции еще 11 россиян удовлетворили частично. CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском только Игр 2018 года.

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