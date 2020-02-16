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Спорт

14:21

Входы и выходы станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за баскетбольного матча

спорт транспорт метро город

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Входы и выходы на станциях метро, расположенных вблизи от "ВТБ Арены", могу ограничить вечером по требованию полиции из-за баскетбольного матча. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Московского метрополитена, передает Агентство "Москва".

На паркете стадиона состоится матч между звездами Единой Лиги ВТБ – международного баскетбольного турнира. Старт шоу-программе и матчу будет дан в 16:30.

"Ближайшие к стадиону станции московского метро "Динамо" и "Петровский парк". По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными", – заявили в пресс-службе метро.

Пассажиров также призвали заранее приобретать проездные билеты, чтобы сэкономить время на входе. Оплатить проезд можно будет и банковской картой на определенных турникетах.

Предстоящей ночью Матч звезд проведут и в НБА. Команды Янниса Адетокумбо и Леброна Джеймса выйдут на паркет в 04:00 в понедельник, 17 февраля, по московскому времени.

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