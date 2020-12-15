РФС признал три ошибки арбитра в матче ЦСКА – "Урал"

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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала три ошибки арбитра Алексея Сухого в матче между столичным ЦСКА и екатеринбургским "Уралом", который прошел в воскресенье, 13 декабря. Об этом сообщает "Газета.ру".

По итогам заседания комиссия заключила, что судье следовало дать вторую желтую карточку игроку "Урала" Андрею Егорычеву на 27-й минуте игры. Кроме того, Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды на 28-й минуте встречи.

Пенальти, поставленный в ворота "Урала" на 58-й минуте, назначать не стоило, заключила ЭСК.

Игра между ЦСКА и "Уралом" завершилась при счете 2:2.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина от любой связанной с футболом деятельности. Таким образом его наказали за организацию договорного матча в 1/32 финала Кубка России между "Чайкой" из Песчанокопского и "Армавиром", который состоялся 22 августа 2018 года.