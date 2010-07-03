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Спорт

18:43

Россиянин планирует установить рекорд в марафоне при -60°C

спорт общество

Фото: соцсети

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин планирует установить рекорд в марафоне при сверхнизких температурах. Об этом сообщает RT.

По его словам, марафон проходит в Оймяконе, где температура воздуха составляет -60 градусов. Спортсмен отметил, что если он сможет пробежать 120 километров за сутки при -40 градусах, то сможет преодолеть и 60 километров за шесть часов при сверхнизкой температуре.

Ранее началась регистрация на самый массовый забег в стране – Московский марафон. Многотысячный забег состоится 20 сентября следующего года. В общей сложности для желающих поучаствовать в забеге доступно 16 тысяч мест на дистанцию 42.2 километра и 16 тысяч мест на дистанцию 10 километров.

Спортсмены со всего мира, которые будут регистрироваться на забег, смогут пожертвовать деньги на помощь больным детям. Так организаторы Московского марафона ежегодно помогают привлечь средства для поддержки благотворительных фондов.

В начале октября в столице прошел полумарафон "Моя столица". Забег стартовал на Воробьевых горах и собрал подряд около восьми тысяч спортсменов в возрасте от четырех до 85 лет.

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