Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов на старте сезона

Фото: ТАСС/AP/Heather Khalifa

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил личный антирекорд по числу игр без заброшенных шайб на старте сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин не отличился результативными действиями в матче против "Тампы". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтон Кэпиталз". В составе победителей голы забили центральный нападающий Алексей Протас, правый нападающий Том Уилсон и защитник клуба Джейкоб Чикран.

В составе "Тампы" шайбы забросили нападающий Джейк Гюнцель и центральный нападающий Брэйден Пойнт.

Овечкин не смог забить в четырех матчах подряд на старте сезона в третий раз за свою карьеру. Аналогичная тенденция наблюдалась у хоккеиста в сезонах 2012/13 и 2023/24. Сейчас на счету у россиянина только две результативные передачи.

При этом всего Овечкин планирует забросить в регулярных чемпионатах НХЛ 900 шайб. Он заявил, что полон энтузиазма, чувствует себя хорошо и готов к сезону. Спортсмен отметил важность 1 500 игр, однако подчеркнул, что 900 шайб еще никто не забрасывал.