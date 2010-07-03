У инвесторов в Москве вырос интерес к строительству спортивных центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице зафиксировали рекордное количество участников аукционов за право аренды земли под строительство спортивных центров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этом году на право аренды 10 земельных участков с последующим строительством физкультурно-оздоровительных комплексов претекндовали 58 инвесторов. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это в 29 раз больше, чем годом ранее.
Такую тенденцию он объяснил появлением большего числа таких лотов на торгах, а также увеличением интереса инвесторов к этому направлению деятельности.
"Например, за девять месяцев этого года на один участок претендовали в среднем по шесть участников, в то время как годом ранее на такие торги приходил один инвестор", – объяснил он.
Отмечается, что на рынок влияет рост интереса москвичей к здоровому образу жизни. Причем за счет этого самым высоконкурентным оказался рынок фитнес-услуг.
"Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди сами заявляют о желании видеть рядом со своим домом современные спортцентры. Наши аукционы знают такие примеры", – добавил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Он подчеркнул, что большая активность наблюдается во всех округах Москвы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столица должна быть территорией здорового образа жизни. К настоящему времени в городе открыто уже свыше 22 тысяч спортивных объектов. Туда входят бассейны, гимнастические залы, лыжные трассы, легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны и скалодромы.
Столичные власти уделяют повышенное внимание развитию спортивной инфраструктуры. С 2010 года в городе построили или реконструировали 119 крупных спортивных сооружений. В этот список вошли Большая спортивная арена "Лужники", футбольные стадионы "Спартак" и ЦСКА, "ВТБ-Арена", Ледовый дворец "ЦСКА-Арена", а также Дворец гимнастики Винер-Усмановой и многофункциональный плавательный центр в "Лужниках".
Помимо этого, в период с 2019 по 2022 год на средства городского бюджета и инвесторов планируют построить 87 масштабных объектов спорта. Еще 29 спортивных объектов шаговой доступности – бассейны, ВМХ-велодром, каток, футбольный манеж – появятся в городе в рамках программы "Мой район". В планах также создание 13 открытых площадок для занятий воркаутом.
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