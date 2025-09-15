Bild: тело погибшей биатлонистки Дальмайер будет эвакуировано с гор

Фото: ТАСС/Евгений Тумашов

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей при камнепаде во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане, будет эвакуировано. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

Под камнепад 31-летняя спортсменка попала 28 июля, когда осуществляла вместе с напарницей восхождение на пик Лайла. Из-за плохих погодных условий спасательный вертолет смог добраться до места ЧП только 29 июля. О ее гибели стало известно 30 июля.

По утверждению семьи олимпийской чемпионки, она в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае смерти.

Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Германии. Ей удалось выиграть золото в спринте и гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, а также завоевать бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, Дальмайер является семикратной чемпионкой мира. Профессиональную карьеру девушка завершила в 2019 году, заявив, что потеряла мотивацию в спорте.