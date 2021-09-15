Роспотребнадзор рассматривает вопрос увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях

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Роспотребнадзор изучает возможность увеличения числа зрителей на спортивных мероприятиях, в том числе прорабатываются варианты с использованием системы QR-кодов, рассказала Анна Попова.

"Сегодня в России и других странах есть достаточно большой удельный вес людей, которые имеют иммунитет <...>. Для таких людей, чтобы восстановить качество жизни, а спорт, развлечение – это все качество жизни, <...> мы разрабатываем специальные алгоритмы", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Поповой, необходимо сделать так, чтобы посещение массовых мероприятий было безопасным для здоровья граждан. Для этого предлагается использовать систему QR-кодов, которые предоставляются тем, кто уже переболел или привился.

Глава Роспотребнадзора отметила, что специалисты подробно отслеживают случаи коронавируса, возникающие у людей после посещения спортивных мероприятий. Она пояснила, что пока таких заражений зарегистрировано не было, что может свидетельствовать о безопасности подобных мероприятий.

"И если у нас еще через какое-то время, когда наберем достаточное количество материала, не будет осложнений, значит, мы можем говорить, что дальше такие мероприятия можно будет проводить, может быть, с увеличением количества посетителей", – добавила Попова.

Ранее Анна Попова заявила о снижении иммунной прослойки к COVID-19, в связи с чем призвала граждан сделать прививку от гриппа. Он отметила, что появилась новая группа риска к этому заболеванию – люди, перенесшие коронавирус.