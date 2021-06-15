Москва онлайн обсудит матч Россия – Финляндия в фан-зоне в "Лужниках"

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

16 июня сборная России сыграет с командой Финляндии на чемпионате Европы по футболу.

Съемочная группа Москвы онлайн будет вести прямой репортаж из фан-зоны в "Лужниках". Эфир проведут спортивный комментатор Москвы FM Сергей Новоселов и корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина. Также наших зрителей ждут включения из Санкт-Петербурга, где общаться с фанатами будет корреспондент Вера Морозова.

Футболисты сборной России в стартовом матче чемпионата Европы проиграли команде Бельгии со счетом 3:0.

Смотрите трансляцию 16 июня в 15:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.