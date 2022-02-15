Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы из-за самочувствия – ОКР

Фото: ТАСС/Andrew Milligan

Российская фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию по итогам короткой программы, поскольку плохо себя чувствует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы информации Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

"Решили ее максимально быстро отправить в деревню (Олимпийскую. – Прим. ред.)", – объяснил Выборнов.

Российские фигуристки откатали короткую программу женского одиночного катания на зимней Олимпиаде в Пекине 15 февраля. По итогам выступлений лидирующую позицию заняла Камила Валиева.

Спортсменка допустила одну ошибку при приземлении во время исполнения тройного акселя. За свой прокат она получила 82,16 балла. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла, а третье – японка Каори Сакамото с 79,84 балла.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.

