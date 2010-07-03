Осенний фестиваль ГТО стартовал в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) стартовал на территории Северного спортивного ядра Олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-службе департамента спорта.
Комплекс ГТО рассчитан на все возрастные группы. Желающие смогут проверить свои возможности в челночном беге, забеге на 30 метров, подтягивании из виса на высокой перекладине.
Также гости фестиваля смогут принять участие в забегах на 1000 метров, на 2000 метров и на 3000 метров, подтянуться из виса лежа на низкой перекладине, пройти норматив по стрельбе из электронного оружия.
Чтобы поучаствовать, надо взять с собой медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО и удостоверение личности. Те, кому еще не исполнилось 14 лет, могут предъявить свидетельство о рождении или его копию. Также нужен уникальный идентификационный номер, его присваивают при онлайн-регистрации.
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