IIHF запретила столичному ЦСКА совершать международные трансферы на год

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Международная федерация хоккея (IIHF) запретила московскому ЦСКА совершать международные трансферы на срок с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

"Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Ивана Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы", – говорится в сообщении.

В начале июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт между ЦСКА и Федотовым. При этом позже в организации заявили, что подобное соглашение нарушает уже заключенное хоккеистом с клубом "Филадельфия" перед его призывом на военную службу.

В свою очередь, в "Филадельфии" ожидают, что контракт с Федотовым будет действителен в течение следующего года. Федерация хоккея России настаивала на строгом соблюдении правил IIHF при подписании контракта.

Ранее казанский клуб "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл московский клуб ЦСКА. Команды сыграли в решающей стадии второй раз в истории КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу казанского клуба.

