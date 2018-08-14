Футболист сборной России Черышев перешел в "Валенсию"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
"Валенсия" арендовала полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева. Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба валенсийского клуба.
Черышев выступает за "Вильярреал" с 2016 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 32 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.
С 2009 по 2016 годы являлся игроком мадридского "Реала", однако регулярно уходил в аренду – в "Севилью" (2013-2014), "Вильярреал" (2014-2015) и "Валенсию" (2016). За "Валенсию" Черышев сыграл семь матчей и забил три мяча.
На ЧМ-2018 сыграл пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире. Всего за сборную провел 16 игр и отметился четырьмя голами.
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