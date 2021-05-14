В UEFA извинились за включение песен Моргенштерна в плейлист чемпионата Европы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Организаторы чемпионата Европы принесли свои извинения за включение двух российских треков с нецензурной бранью в официальный плейлист турнира. Об этом сообщает РИА Новости.
Список композиций был презентован 14 мая. Он появился в Spotify, Apple Music, Deezer и других крупнейших стримингах. Однако позднее СМИ обратили внимание на то, что две песни не вписываются в концепт европейского турнира.
Треки LECK в исполнении Моргенштерна, Иманбека и Fatty Wap и "Нету интереса" от 10age из-за наличия нецензурных слов были исключены из плейлиста.
В UEFA извинились за инцидент и объяснили, что за публикацию плейлиста отвечала третья сторона.
Включение подобной музыки организаторы назвали нарушением и пообещали принять необходимые меры для того, чтобы этого больше не повторилось.
Однако среди 97 песен в плейлисте все еще остаются треки с пометкой E (explicit), которой помечаются песни с нецензурным содержанием. Пока неизвестно, удалит ли их UEFA.
Ранее в UEFA отменили ограничение по числу зрителей на матчах чемпионата Европы. Предыдущее решение было принято в октябре 2020 года.
Там также отметили, что решение по допуску зрителей на арены по-прежнему остается за местными властями.
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