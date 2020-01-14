ФК "Барселона" назвал имя нового главного тренера

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Испанский специалист Энрике Сетьен стал новым главным тренером футбольного клуба "Барселона".

Как сообщает пресс-служба команды, контракт со специалистом будет действовать до лета 2022 года. Подписание договора и пресс-конференция нового тренера пройдут 14 января на стадионе "Камп Ноу".

Каталонский клуб ранее по обоюдному согласию расторг контракт с наставником Эрнесто Вальверде. Последней командой, которую 61-летний Сетьен возглавлял с 2017 года, был испанский "Бетис".

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ранее возглавил список ста лучших футболистов 2019 года.