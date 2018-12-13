Международная федерация бобслея и скелетона отстранила Александра Зубкова

IBSF временно отстранила Зубкова и еще четверых россиян за допинговые нарушения на ОИ-2014

Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила российского бобслеиста и президента Федерации бобслея России Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Также отстранены другие российские бобслеисты: Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

Зубков – двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи. В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил его этих наград за нарушение антидопинговых правил. После этого решения сборная России потеряла первое место в неофициальном командном зачете Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году Зубков завершил карьеру.

В конце ноября Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать медали сочинской Олимпиады, чего требует МОК при лишении наград.