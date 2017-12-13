Четырехкратный победитель "Тур де Франс" попался на допинге

13 декабря, 13:50
Фото: AP/Francisco Seco
Британец Крис Фрум, четыре раза выигрывавший самую престижную в мире велогонку "Тур де Франс", сдал положительный допинг-тест. Международный союз велосипедистов (UCI) открыл расследование в отношении наиболее успешного гонщика последних лет в связи с нарушением антидопинговых правил.
В пробе, которая была взята у 32-летнего Фрума в сентябре во время гонки "Вуэльта Испании", зафиксировано превышение допустимой нормы сальбутамола. Этот препарат разрешено принимать без терапевтического исключения, но в определенной дозировке, которую британский велогонщик превысил вдвое. Проба B спортсмена также показала положительный результат, передает "Мир 24".
Фрум принимает сальбутамол в связи с тем, что страдает астмой. Согласно объяснению самого гонщика, на "Вуэльте", которую он в итоге выиграл, у него ухудшились сиптомы заболевания, поэтому врач команды посоветовал ему увеличить дозу вещества.
Шоссейные велогонки традиционно являются одним из наиболее "допинговых" видов спорта. Самым известным случаем является дисквалификация американца Лэнса Армстронга, который за применение допинга был лишен семи титулов победителя "Тур де Франс".
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