Алексей Немов рассказал о новом шоу в эфире Радио Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гостем программы "Спортивный город", которая вышла в эфир на Радио Москвы 14 ноября в 16:05, стал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Он рассказал слушателям о гимнастическом шоу "Легенды спорта", которое пройдет в Лужниках 16 и 17 ноября.

В выступлении примут участие спортсмены, завоевавшие награды на международных турнирах. В их числе москвич Артур Дададаян, выигравший золото в абсолютном первенстве на последнем чемпионате мира. В программу шоу включено и выступление сестер Авериных. В 2017-2018 годах эти представительницы художественной гимнастики завоевали 10 золотых медалей на двоих.

Во время эфира Алексей Немов поведал, что помогло российской гимнастике возродиться и достичь ярких побед. Кроме того, он высказал свое мнение о том, каких результатов можно ожидать от спортсменов РФ на летней Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.

Ранее Алексей Немов написал Географический диктант вместе с другими известными личностями. Спортсмен отвечал на вопросы в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова. 11 ноября диктант провели в 99 странах мира. В этом году в рамках акции было открыто четыре тысячи площадок.