Букмекеры оценили шансы Кононова вывести "Спартак" в плей-офф Лиги Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По прогнозам букмекеров, шансы Олега Кононова вывести московский "Спартак" в плей-офф Лиги Европы оцениваются в 50%, рассказала Агентству "Москва" директор по стратегическому развитию издания "Рейтинг букмекеров" Алексей Ткачук.

По словам Ткачука, букмекеры не слишком оптимистично настроены по поводу Кононова в "Спартаке". В частности, вероятность того, что он не доработает в команде даже до начала следующего сезона, составляет около 40%.

В то же время аналитики полагают, что в еврокубки на следующий сезон Кононов свою команду выведет. Шансы на это составляют около 70%. Вероятность выхода "Спартака" в финал Кубка России в текущем сезоне составляет около 55%.

Сейчас сделать ставку на то, что красно-белые выйдут в плей-офф Лиги Европы, можно с коэффициентом 1,9. Поставить на то, что Кононов покинет "Спартак" до 1 июля можно за 2,5.

Кононов официально возглавил "Спартак" 12 ноября. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего.

Перед "Спартаком" ставят задачу попадания в Лигу чемпионов и победа в Кубке России. Предыдущим местом работы Кононова был тульский "Арсенал".

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