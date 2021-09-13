Юбилейный турнир по бильярдному спорту пройдет в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Юбилейный, XV турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля" состоится в "Лужниках" в период с 13 по 18 сентября.

Участниками состязания станут чемпионы России, Европы и мировых стартов. Онлайн-трансляция турнира будет организована на сайте Московского союза бильярдного спорта.

Торжественная церемония открытия "Кубка Кремля" запланирована на 15 сентября. Спортсмены выступят в категориях "свободная пирамида", "комбинированная пирамида" и "пул 10".

Призовой фонд первенства составляет 5 миллионов рублей. "Кубок Кремля" носит статус Кубка мира, однако принять в нем участие может любой желающий. Соревнования пройдут с соблюдением существующих в Москве требований по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее в сентябре Сергей Собянин осмотрел площадку строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках". Градоначальник выразил надежду на то, что работы завершат до конца текущего года.