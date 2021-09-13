Юбилейный турнир по бильярдному спорту пройдет в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Юбилейный, XV турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля" состоится в "Лужниках" в период с 13 по 18 сентября.
Участниками состязания станут чемпионы России, Европы и мировых стартов. Онлайн-трансляция турнира будет организована на сайте Московского союза бильярдного спорта.
Торжественная церемония открытия "Кубка Кремля" запланирована на 15 сентября. Спортсмены выступят в категориях "свободная пирамида", "комбинированная пирамида" и "пул 10".
Призовой фонд первенства составляет 5 миллионов рублей. "Кубок Кремля" носит статус Кубка мира, однако принять в нем участие может любой желающий. Соревнования пройдут с соблюдением существующих в Москве требований по санитарно-эпидемиологической безопасности.
Ранее в сентябре Сергей Собянин осмотрел площадку строительства международных центров самбо и бокса в "Лужниках". Градоначальник выразил надежду на то, что работы завершат до конца текущего года.
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