Дмитрий Саблин: защищаем право на доступную спортивную инфраструктуру в Тропареве

Фото: Елизавета Головчанская

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин открыл 12 сентября в районе Тропарево-Никулино набор в бесплатную футбольную секцию для детей под эгидой женского футбольного клуба ЦСКА на базе спортивного комплекса.

"Для меня принципиально важно, чтобы на базе спорткомплекса, который откроется в Тропарево-Никулине весной, функционировали бесплатные секции", – сказал Саблин на встрече с юными спортсменами и их родителями.

По данным исследования, которое в августе 2021 года провел депутат, более 50 процентов опрошенных жителей района поддерживают строительство нового спорткомплекса при условии открытости футбольного поля и создания доступных условий для занятий спортом.

"Бесплатное посещение объекта является ключевым условием согласия жителей на строительство спорткомплекса, и я буду защищать их право на доступную спортивную инфраструктуру", – подчеркнул Саблин.

В свою очередь, женский футбольный клуб ЦСКА проработал предложения организации на базе спортивного комплекса бесплатной детской футбольной секции для детей.

"Без развития детского спорта нет здоровья нации", – уверена врач-общественник Наталия Андрусенко.

Она также отметила, что только физическая активность поможет противостоять болезням цивилизации.

"Нужно сначала возродить дворовый футбол, а потом уже ждать успехов от национальной сборной", – призвал следовать примеру блогер Сергей Богатов.

Ранее Саблин сообщал, что в поселении Рязановском состоялось торжественное открытие школы № 2083 на 300 мест. По его словам, для обеспечения выполнения работ была создана рабочая группа "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

