Шестикратный чемпион России по футболу в составе "Спартака" Ширко попал в реанимацию

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Экс-нападающий московского "Спартака" Александр Ширко находится в реанимации из-за проблем с сердцем, но его жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета ветеранов столичного клуба Александра Хаджи.

"У него была аритмия, ему уже все медицинские процедуры провели, завтра его в общую палату переведут. Пока в реанимации находится, никакой угрозы жизни нет, все нормально", – сказал Хаджи.

Ширко 46 лет, он выступал за московский "Спартак" с 1995 по 2001 год. За это время в составе команды футболист стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. Кроме того, нападающий провел шесть матчей за российскую национальную сборную.

Ранее сообщалось, что действующего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса обвинили в участии в контрабанде наркотиков. Речь идет о подозрении в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу для покрытия долга, который появился после кражи 400 килограммов кокаина в июле 2019 года.

В СМИ добавили, что Промес также подозревается в нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Футболиста арестовали по данному делу в 2020 году, но позднее выпустили из-под стражи. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

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