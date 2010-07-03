Стало известно, сколько россиян занимаются спортом на работе

В Минспорта РФ подсчитали, сколько россиян занимаются физкультурой и спортом на работе.
По данным ведомства, сообщает RT, в прошлом году спортом на рабочем месте занимались 28% официально трудоустроенных россиян. По сравнению с показателями 2017 года их число возросло почти на 3%, подчеркнули специалисты.
Сотрудники Минспорта также выяснили, что в 2018 году 83% студентов и учащихся систематически посещали занятия физкультурой и спортом. Отмечается, что спортивные клубы для студентов действуют уже в 50% организаций высшего и профессионального образования.
В целом по стране среди россиян в возрасте от трех до 79 лет спортивный образ жизни ведут почти 40%. Таковы данные ведомства за 2018 год. За последние пять лет этот показатель вырос на 12%, уточнили в Минспорта.
В начале мая Владимир Путин поручил кабмину разработать стратегию развития физкультуры и спорта в России до 2030 года. Президент рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение равных возможностей инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в поручении главы государства отдельно упоминается развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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