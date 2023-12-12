Российские спортсмены отправили заявки на чемпионат Европы по велотреку

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Российские спортсмены, занимающиеся велотреком и имеющие нейтральный статус, направили в Европейский велосипедный союз (UEC) заявки для участия в январском чемпионате Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тренера сборной РФ по велотреку Владимира Хозова.

По его словам, у большинства спортсменов и членов персонала, которые хотели бы отправиться на данные соревнования, есть нейтральный статус и въездные визы.

Хозов напомнил, что спортсмены из РФ сейчас могут выступать только в индивидуальном порядке. Они написали UEC, указав, в каких видах программы планируют принять участие. В ответ союз сообщил, что принял информацию, рассказал тренер.

"То есть никакого отказа на участие в чемпионате Европы мы не получили", – подвел он итог.

Чемпионат Европы по велогонкам на треке будет проходить с 10 по 14 января 2024 года в Апелдорне.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Ранее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

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