Проект "Спортивные выходные" номинирован на международную премию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный проект "Спортивные выходные", организованный в рамках программы "Здоровая Москва", номинирован на международную премию Eventiada IPRA GW. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что данная премия проводится в Восточной Европе, странах СНГ и Средней Азии в сфере коммуникаций. Всего в конкурсе участвует 14 стран. Церемония награждения состоится 15 декабря.

Столичный проект разработал департамент спорта и центры госуслуг. Он будет бороться за победу в категории "Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами".

"Спортивные выходные" представляют собой бесплатные занятия для горожан по разным видам спорта. Первый сезон проекта проходил в парках города. В настоящее время идет второй сезон в формате онлайн. Москвичи могут заниматься йогой, пилатесом, зумбой, делать круговые и функциональные тренировки. Кроме того, в проекте регулярно принимают участие звездные спортсмены, среди которых Алексей Ягудин, Анна Семенович, Денис Семенихин и другие.

"Международная номинация – это показатель нашей продуктивной работы. Благодаря "Спортивным выходным" у жителей есть возможность бесплатно заниматься спортом. Наш проект формирует привычку к здоровому образу жизни. Сейчас заботиться о состоянии своего организма особенно важно", – отметил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

В ноябре 2020 года сообщалось, что более шести тысяч человек присоединились к онлайн-тренировкам проекта "Спортивные выходные".

В рабочие дни в 07:00 пользователям предлагают на YouTube-канале проекта провести вместе с инструкторами зарядку, а выходные все желающие могут присоединиться к функциональным и танцевальным тренировкам.

