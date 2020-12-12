Проект "Спортивные выходные" номинирован на международную премию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный проект "Спортивные выходные", организованный в рамках программы "Здоровая Москва", номинирован на международную премию Eventiada IPRA GW. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что данная премия проводится в Восточной Европе, странах СНГ и Средней Азии в сфере коммуникаций. Всего в конкурсе участвует 14 стран. Церемония награждения состоится 15 декабря.
Столичный проект разработал департамент спорта и центры госуслуг. Он будет бороться за победу в категории "Лучший проект по взаимодействию с местными сообществами".
"Спортивные выходные" представляют собой бесплатные занятия для горожан по разным видам спорта. Первый сезон проекта проходил в парках города. В настоящее время идет второй сезон в формате онлайн. Москвичи могут заниматься йогой, пилатесом, зумбой, делать круговые и функциональные тренировки. Кроме того, в проекте регулярно принимают участие звездные спортсмены, среди которых Алексей Ягудин, Анна Семенович, Денис Семенихин и другие.
"Международная номинация – это показатель нашей продуктивной работы. Благодаря "Спортивным выходным" у жителей есть возможность бесплатно заниматься спортом. Наш проект формирует привычку к здоровому образу жизни. Сейчас заботиться о состоянии своего организма особенно важно", – отметил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.
В ноябре 2020 года сообщалось, что более шести тысяч человек присоединились к онлайн-тренировкам проекта "Спортивные выходные".
В рабочие дни в 07:00 пользователям предлагают на YouTube-канале проекта провести вместе с инструкторами зарядку, а выходные все желающие могут присоединиться к функциональным и танцевальным тренировкам.
"Это наш город": к онлайн-тренировкам уже присоединились более 6 тыс человек
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