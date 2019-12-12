Пловец Чупков признан лучшим российским спортсменом 2019 года

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Пловец Антон Чупков признан спортсменом года в России. Торжественная церемония вручения национальной спортивной премии проходит в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Чупков завоевал золотую медаль на чемпионате мира на дистанции 200 метров брассом. Российский пловец также установил мировой рекорд на этой дистанции – 2 минуты и 6,12 секунды. Кроме того, Чупков взял бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров.

Спортсменкой года стала фехтовальщица Инна Дериглазова, которая стала чемпионкой мира в фехтовании на рапирах в личном и командном турнирах. Татьяна Покровская получила звание тренера года. Под ее руководством российские синхронистки завоевали десять медалей чемпионата мира.

Ранее боксеры сборной России отказались ехать на Олимпийские игры в Токио без национального флага. Спортсмены просят добиться права выступать под флагом с помощью судебных исков.

Исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение.

