Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

12 декабря, 12:40

Главная / Новости /

Адвокат Глушаковой оценил вероятность возбуждения уголовного дела

"Состав преступления есть". Адвокат Глушаковой – об угрозах в ее адрес
спорт суды эксклюзив

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Адвокат Дарьи Глушаковой считает, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по факту угроз в сторону его подзащитной. Об этом он рассказал порталу Москва 24.

"Принимать решение будут правоохранительные органы, на мой взгляд, состав преступления есть. В любом случае, полиция проводит проверку", – пояснил Сергей Жорин. По его словам, все доказательства были приложены к заявлению в полицию.

Ранее жена футболиста Дениса Глушакова подала заявление в полицию, в котором рассказала об угрозах убийством. Позднее в сети появились аудиозаписи, на которых предположительно Глушаков угрожает жене в грубой форме.

В середине октября Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению по существу иска о разводе, поданного супругой полузащитника "Спартака". Женщина настаивает на разделе совместно нажитого имущества и назначения алиментов на общих детей, которых она просит оставить ей.

В свою очередь, Глушаков требует определить место жительства детей с ним, при этом готов разделить совместно нажитое имущество. В начале декабря суд снял арест с банковских счетов и машины Глушакова в рамках бракоразводного процесса. При этом арест на недвижимость спортсмена был сохранен.

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать