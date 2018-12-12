Адвокат Глушаковой оценил вероятность возбуждения уголовного дела

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Адвокат Дарьи Глушаковой считает, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по факту угроз в сторону его подзащитной. Об этом он рассказал порталу Москва 24.

"Принимать решение будут правоохранительные органы, на мой взгляд, состав преступления есть. В любом случае, полиция проводит проверку", – пояснил Сергей Жорин. По его словам, все доказательства были приложены к заявлению в полицию.

Ранее жена футболиста Дениса Глушакова подала заявление в полицию, в котором рассказала об угрозах убийством. Позднее в сети появились аудиозаписи, на которых предположительно Глушаков угрожает жене в грубой форме.

В середине октября Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению по существу иска о разводе, поданного супругой полузащитника "Спартака". Женщина настаивает на разделе совместно нажитого имущества и назначения алиментов на общих детей, которых она просит оставить ей.

В свою очередь, Глушаков требует определить место жительства детей с ним, при этом готов разделить совместно нажитое имущество. В начале декабря суд снял арест с банковских счетов и машины Глушакова в рамках бракоразводного процесса. При этом арест на недвижимость спортсмена был сохранен.