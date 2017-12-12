В интернете высмеяли статую Марадоны в Индии за неправдоподобность

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Статую футболиста Диего Марадоны, открытую в Индии, стали высмеивать интернет-пользователи на просторах Сети. Скульптура не отличалась сходством со знаменитым аргентинцем.

Статую представили в Калькутте, передает Р-Спорт. Она изображает 25-летнего Марадону с кубком мира в руках, который он выиграл вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Журналист Петер Коатес разместил в Twitter фото статуи. В комментариях пользователями соцсети в шутку стали угадывать кого напоминает скульптура. Среди вариантов оказались: экс-наставник сборной Англии по футболу Рой Ходжсон, бывший игрока НБА Ларри Берд, актер Патрик Даффи и даже чья-то бабушка.