Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в возрасте 22 лет

Фото: Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images

Игрок сборной Эквадора по футболу Марко Ангуло погиб в возрасте 22 лет после ДТП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эквадорской футбольной федерации.

Авария произошла 7 октября в городе Кито, Ангуло оказался одним из трех выживших в ДТП. Врачи боролись за его жизнь больше месяца.

В марте этого года футболист перешел в эквадорский клуб "Кито". Также он выступал за "Индепендьенте", в составе которого выиграл Кубок Судамерикана.

В сезоне-2022/23 Ангуло вместе с клубом североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Цинциннати" стал победителем регулярного чемпионата MLS.