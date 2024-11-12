12 ноября, 10:11Спорт
Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в возрасте 22 лет
Фото: Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images
Игрок сборной Эквадора по футболу Марко Ангуло погиб в возрасте 22 лет после ДТП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эквадорской футбольной федерации.
Авария произошла 7 октября в городе Кито, Ангуло оказался одним из трех выживших в ДТП. Врачи боролись за его жизнь больше месяца.
В марте этого года футболист перешел в эквадорский клуб "Кито". Также он выступал за "Индепендьенте", в составе которого выиграл Кубок Судамерикана.
В сезоне-2022/23 Ангуло вместе с клубом североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Цинциннати" стал победителем регулярного чемпионата MLS.