Прерванный из-за смерти Елизаветы II чемпионат Англии по футболу возобновится 16 сентября

20:16
Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis
Приостановленный из-за смерти Елизаветы II чемпионат Англии по футболу продолжится 16 сентября. Об этом сообщили в Английской премьер-лиги.
Так, 16, 17 и 18 сентября пройдут семь из десяти игр. При этом, как отмечается, встреча "Брайтон" – "Кристал Пэлас", которая была запланирована на 17 сентября, матчи "Челси" – "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – "Лидс", поставленные на 18 сентября, перенесены из-за мероприятий, связанных с подготовкой к похоронам монарха.
Уточняется, что во всех играх, которые пройдут во время национального траура, на стадионах будет отдаваться дань уважения королеве. Новые даты проведения перенесенных соревнований сообщат позднее.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она скончалась во второй половине дня в замке Балморал. В связи с этим в стране был объявлен десятидневный траур.
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