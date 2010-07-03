Российские танкисты установили два рекорда на "Танковом биатлоне"

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине. Два экипажа разогнали машины до 80 и 82 километров в час, сообщили ТАСС в пресс-центре Армейских международных игр – 2019.
"В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 километров в час", – уточнили организаторы соревнований. По их словам, через некоторое время третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя Ивана Орсеева показал более высокий результат – 82 километра в час.
Полуфинальная гонка завершилась победой команды РФ. Российские танкисты сумели преодолеть трассу танкового биатлона за один час 36 минут и 31 секунду. На втором месте – представители Белоруссии, а третьими стали танкисты из Монголии. По итогам эстафеты в финал "Танкового биатлона" вышли команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Ранее за выход в финал соревнований боролись команды Мьянмы, Уганды, Вьетнама и Таджикистана.
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