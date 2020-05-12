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Спорт

03:14

СМИ сообщили об интересе ЦСКА к бразильскому футболисту Кака

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к защитнику бразильского клуба "Крузейро" Кака.

Как пишет местное издание UOL, российская команда готова предложить южноамериканскому клубу за 21-летнего игрока около 4 миллионов евро. Отмечается также, что зарплата футболиста в ЦСКА в случае перехода может составить порядка 3 миллионов евро в год.

По некоторым данным, российский клуб уже пытался осуществить трансфер бразильского защитника. Переговоры проходили в феврале текущего года, но не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что логотип ПФК ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых в мире. Голосование проводилось испанским спортивным изданием Marca. В нем приняли участие 14 миллионов пользователей.

В начале апреля футболист ЦСКА сообщил о своем отлете в Исландию из-за коронавируса. Арнор Сигурдссон опубликовал фото в Instagram, на котором поднимается по трапу в небольшой самолет.

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