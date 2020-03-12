ЦСКА определит болельщиков на матчи с "Уфой" и "Зенитом" с помощью жеребьевки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Футбольный клуб ЦСКА разрешит владельцам абонементов посетить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой" и петербургским "Зенитом". Порядок посещения определят с помощью жеребьевки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Владельцев абонементов поделят на две группы – на четные и нечетные сектора, каждому сектору разрешат доступ лишь на один из матчей. Болельщики с абонементом "Верю в команду" смогут посетить обе встречи.
По разовым билетам болельщики посетить игры не смогут. О порядке возврата билетов клуб сообщит позднее.
Матч ЦСКА – "Уфа" пройдет 15 марта (начало в 16:30), с "Зенитом" армейцы сыграют 22 марта (начало в 16:30).
Ранее в городе запретили все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. Это касается и футбольных матчей: вход на стадионы будет ограничен.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.
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